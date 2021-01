Waterpolosters verjagen demonen en stellen olympische kwalificatie veilig

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben zich voor het eerst sinds 2008 gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Oranje boekte in de halve finales van het OKT in Triëst een zwaarbevochten zege op Griekenland: 7-4 (1-2, 2-2, 2-0, 2-0). De finalisten gaan naar Tokio.

De olympische kwalificatie betekent een grote opluchting voor Nederland, dat op de kwalificatietoernooien van 2012 en 2016 in de allesbeslissende strijd naast de Spelen greep tegen respectievelijk Italië (7-6) en Spanje (10-7).

Met name voor Nomi Stomphorst, Vivian Sevenich en Sabrina van der Sloot is het een gedenkwaardige dag. Het drietal maakte de voorgaande twee teleurstellingen mee met Oranje en mag zich dus eindelijk een olympiër gaan noemen.

Gedegen voorbereiding werpt vruchten af

Nederland was naar Italië afgereisd in de wetenschap dat alles draaide om de halve finale tegen Griekenland ofwel Hongarije. De voorbereiding was volledig afgestemd op die twee ploegen en dat wierp zaterdag zijn vruchten af.

In het aanvankelijk vervloekte Bruno Bianchi-bad, waarin Oranje in 2012 tegen Italië werd uitgeschakeld, maakte Nederland in de derde en vier periode het verschil door beide kwarten met 2-0 te winnen.

Maud Megens en Simone van der Kraats waren met respectievelijk drie en twee goals van grote waarde voor Nederland. Van der Sloot en Brigitte Sleeking maakten de overige treffers.