Emmen houdt punt over aan kelderkraker tegen ADO

FC Emmen is er ook tegen ADO Den Haag niet in geslaagd de eerste seizoenszege te boeken. Met de 0-0 tegen de nummer zestien pakte de hekkensluiter na vijf nederlagen op rij wel weer eens een punt.

Emmen had aan het begin van de wedstrijd het initiatief en was dicht bij een doelpunt, maar de inzet van Michael de Leeuw belandde op de paal.

Emmen-doelman Dennis Telgenkamp had het kort voor rust even lastig bij een zwabberbal van Tomislav Gomelt. En verdediger Miguel Araujo schoot hem te hulp toen Michiel Kramer dreigde een voorzet binnen te tikken.

Na rust was ADO was de sterkere ploeg. De Leeuw trof opnieuw de paal, maar dit keer die van zijn eigen doel, bij een vrije trap van Marko Vejinovic. De aanvoerder van ADO was halverwege de tweede helft nog eens dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging net over.

Caner Cavlan miste na een vlotlopende aanval nog voor Emmen. In blessuretijd kreeg ADO de grootste kans van de wedstrijd, maar Ricardo Kishna schoot net naast.

FC Emmen staat met zes punten nog altijd achttiende en laatste. ADO passeert door het punt Willem II op de ranglijst en staat nu zestiende met elf punten. De twee onderste clubs degraderen rechtstreeks.