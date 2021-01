Middelbare school kiezen vanaf een beeldscherm: 'Lastig om sfeer over te brengen'

Mini-lesjes volgen, rondslenteren door de gangen, docenten het hemd van het lijf vragen: het voorjaar is de tijd van open dagen in het voortgezet onderwijs. Zo kunnen leerlingen uit groep 8 een goed beeld krijgen bij de school waar ze na de zomer heengaan. Maar zoals zoveel andere zaken ziet die kennismaking er door het coronavirus dit jaar heel anders uit.

Ruim 6 op de 10 kinderen vindt dat er ondanks corona, wel open dagen zouden moeten zijn. Want bij het kiezen van een middelbare school is een open dag nou eenmaal hartstikke belangrijk zeggen ze.

Sfeer overbrengen

Directeur Erwin Lutteke van het Isendoorn College merkt dat het organiseren van zo'n digitale open dag een hoop creativiteit bij zijn docenten en leerlingen losmaakt. Zo hebben zijn leerlingen een speciaal Tiktok-account aangemaakt.

Toch vindt hij het wel spannend, omdat nog maar de vraag is hoeveel leerlingen digitaal langs komen. "Normaal komen er zo'n 2000 leerlingen en ouders kijken tijdens open dagen, nu stuur je van alles op en weet je niet wie je bereikt."

Dat beaamt ook directeur Leonie Drabbe van het 's Gravendreef College in Den Haag. "Wij zijn een open school met veel reuring. Hoe ga je nou die sfeer overbrengen via een scherm?"

Daarnaast is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat ze thuis gemakkelijk mee kunnen kijken, zegt Erwin Lutteke. Want niet iedereen heeft de apparatuur thuis om goed mee te kunnen kijken. Hij houdt contact met docenten van groep 8 om deze leerlingen alsnog mee te kunnen laten kijken.

Aanmeldingen

Het 's Gravendreef College bedacht samen met hun leerlingen een speciale webserie voor kinderen uit groep 8. "Hoe maak je nieuwe vrienden, wat zijn de beste tips voor je eerste schooldag, en hoe bereid je je voor op de proefwerkweek?" Op die manier worden ze goed voorbereid voor hun tijd op de middelbare school, zegt Drabbe.

Erwin Lutteke van het Isendoorn College hoopt dat alle digitale initiatieven uiteindelijk ook leiden tot aanmeldingen. "Hier in Zutphen is er best wat concurrentie tussen de scholen. Het is elk jaar weer spannend, maar dit jaar nog iets meer."

Begin maart zal blijken of alle inspanningen effect hebben gehad, dan moeten de aanmeldingen voor middelbare scholen binnen zijn.