De flitspaal gaat de automobilist verrassen

Snelheidsduivels die weten waar de flitspalen staan en zo zonder problemen door het land kunnen scheuren zijn gewaarschuwd: het Openbaar Ministerie gaat steeds vaker flitspalen zetten op onverwachte plekken, schrijft De Telegraaf.

Het OM is nu bezig met een proef in Tilburg, en er komen zeven palen in Rotterdam. Daarvan zijn er drie uitgerust met een camera, maar het OM zegt niet welke dat zijn, in de hoop dat ook de 'placebo-palen' de automobilist ervan weerhouden het gaspedaal te ver in te trappen.

Vorig jaar deed het OM een eerste proef langs de A76 in Limburg en bij werkzaamheden langs de N7 in Groningen. De resultaten van de proef waren positief, zegt een woordvoerder in de krant. Het systeem van de verplaatsbare flitspaal werkte en het aantal snelheidsovertreders daalde duidelijk.

De flitspalen komen telkens een maand lang op één plaats te staan. Het zijn locaties waar veel te hard wordt gereden.