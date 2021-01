Woede in Spanje om voordringers bij vaccinatieprogramma

Onderzoekscollectief Maldita publiceerde gisteren een lijst met namen van hooggeplaatsten die hebben voorgedrongen. Het zou gaan om zeker 28 politici van verschillende partijen en om militairen met een belangrijke functie binnen het leger. Volgens de goed ingevoerde Spaanse krant ABC is het Spaanse leger een intern onderzoek begonnen om te achterhalen wie er binnen de legertop misbruik heeft gemaakt zijn positie.

Eerder vandaag werd een hoge baas van de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil op staande voet ontslagen door minister van Binnenlandse Zaken Grande-Marlaska, melden Spaanse media . De man, een luitenant-kolonel, ging met de prik in tegen het vaccinatieprotocol van de Spaanse krijgsmacht. Dat schrijft voor dat eerst medisch personeel en deelnemers aan internationale missies ingeënt worden met het beperkte aantal beschikbare vaccins. De Guardia Civil heeft gezegd dat behalve de ontslagen officier, geen anderen hebben voorgedrongen bij het vaccineren.

In Spanje is verontwaardiging ontstaan omdat hooggeplaatsten hebben voorgedrongen bij het landelijke vaccinatieprogramma. Het gaat onder meer om politici en prominenten binnen het leger. De hoogste officier van het Spaanse leger, luchtmachtgeneraal Miguel Angel Villarroya, heeft inmiddels zijn ontslag aangeboden omdat hij heeft voorgedrongen bij het prikken.

Meerdere prominenten opgestapt

De socialistische PSOE van premier Sánchez deed eerder een beroep op alle voordringers om hun functie neer te leggen. De conservatieve oppositiepartij Partido Popular deed zo'n zelfde oproep. Door de maatschappelijke ophef zijn al meerdere burgemeesters en ziekenhuisdirecteuren opgestapt, schrijft ABC. Een ziekenhuisdirecteur probeerde zich te verdedigen door te zeggen dat zijn personeel van hem had geëist dat hij als eerste geprikt zou worden, omdat zij anders niet zouden volgen.

NOS-Correspondent Rop Zoutberg: "Regiopresident Ximo Puig van Valencia kwam gisteren met het getal van zo'n 200 voordringers, alleen al in zijn deelstaat. Hij opperde dat de voordringers de tweede dosis dan maar niet moesten krijgen." Maar omdat daarmee indirect de eerste prik wordt verspild, is dat geen optie. Volgens Zoutberg zijn Spanjaarden verontwaardigd over de gang van zaken omdat het aantal besmettingen momenteel weer enorm oploopt.

In Spanje krijgen prominenten geen voorrang op kwetsbare groepen, zoals in sommige andere landen wel het geval is. Bewoners en medewerkers van verzorgingstehuizen vormen de eerste groep die wordt gevaccineerd, en acute zorgwerkers horen hier ook bij. Het ministerie van Volksgezondheid maakte eerder deze week bekend dat Spanjaarden boven de 80 jaar hierna aan de beurt zijn.