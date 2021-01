Milan hard onderuit tegen Atalanta, eerste Serie A-treffer Karsdorp,

AC Milan is in de Serie A tegen de tweede nederlaag van het seizoen aangelopen. De koploper verloor thuis met 3-0 van Atalanta.

De eerste vijf minuten waren voor de thuisploeg, maar in het vervolg van de eerste helft had Atalanta de touwtjes in handen. Nadat Hans Hateboer al bijna had gescoord, was het via een listige kopbal van Cristian Romero wel raak.

Na de rust werd het al snel 2-0: Franck Kessié veroorzaakte met een domme elleboog een penalty en Josip Ilicic schoot vanaf de stip binnen.

Met het inbrengen van Mario Mandzukic werd Milan iets gevaarlijker, maar aan de andere zijde ontstonden de grootste mogelijkheden. Duvan Zapata benutte er een en daarmee was het het duel beslist.

Inter niet verder dan gelijkspel

Inter kon niet optimaal profiteren van de nederlaag van de stadgenoot. De nummer twee in Italië kwam bij Udinese niet verder dan 0-0.

Al na acht minuten had Lautaro Martinez de bal voor Inter in het net liggen, maar zijn inzet werd afgekeurd wegens buitenspel.