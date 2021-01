Eerste treffer Karsdorp helpt Roma aan moeizame zege

AS Roma heeft met moeite gewonnen van middenmoter Spezia: 4-3. Rick Karsdorp maakte de derde Romeinse treffer, zijn eerste doelpunt in de Serie A.

De 25-jarige verdediger maakte er tien minuten na rust 3-1 van met een intikker bij de tweede paal. Daarmee leek AS Roma op rozen te zitten, maar Spezia knokte zich terug tot 3-3. De gelijkmaker viel in de negentigste minuut.

Lorenze Pellegrini voorkwam een tweede Romeinse nederlaag in vijf dagen tegen Spezia door in de 92ste minuut de 4-3 te maken.

Met de overwinning nam Roma revanche voor de nederlaag in de beker van afgelopen dinsdag. Toen won Spezia met 4-2. Die uitslag werd later veranderd in een 3-0 overwinning, omdat Roma zes keer had gewisseld, terwijl vijf wissels zijn toegestaan.

AS Roma staat derde in de Serie A met 6 punten achterstand op koploper AC Milan, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.