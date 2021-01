Dumoulin kreeg professionele hulp: 'Vanaf het moment dat hij bij ons kwam'

De levensvragen zijn, zoals Dumoulin ook zelf stelt: wil ik dit nog wel? Zeeman merkte dat het plezier bij Dumoulin afnam. "Met Tom hebben we daar professionele hulp bij betrokken. Daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. In dat proces is ook een uitkomst: ik weet niet of ik dit nog wel wil. Dat is uiteindelijk Toms beslissing en daar steunen wij hem in."

Dumoulin kwam begin 2020 over van Team Sunweb. Zeeman en de ploeg merkten al snel dat Dumoulin worstelde met bepaalde levensvragen. Het plezier nam af. "Gedurende die periode weten we waar Tom tegenaan is gelopen. Er zat geen verbetering in. De levensvragen die hij heeft, heeft hij nog niet beantwoord. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk deze beslissing genomen."

Het besluit van Tom Dumoulin om voorlopig te stoppen met fietsen komt voor de buitenwereld als een verrassing. Voor zijn ploeg Jumbo-Visma is het een volgende stap in een proces, zo laat sportief directeur Merijn Zeeman weten op de kanalen van het team. "Hoe lang dit al speelt? Eigenlijk vanaf het moment dat we met elkaar gingen werken, zijn dit soort zaken opgekomen."

"Dit is gewoon heftig nieuws. We gaan voorlopig een hele goede renner missen", was de eerste reactie van Zeeman. De ploegleiding heeft er vrijdagavond, nadat het team 's middags uitgebreid de plannen voor 2021 uit de doeken had gedaan, over gesproken met Dumoulin.

"Hij heeft in nauw overleg met ons besloten om even een break te nemen, even tot zichzelf te komen. En daar hebben wij ook begrip voor getoond."

'Een Tom die happy is...'

"Wat de sportieve impact is? Daar gaan we nu rustig over nadenken. We hebben nog steeds een supergoed team. Er komen plekjes vrij in mooie wedstrijden. Maar Tom is een fantastische renner. Een Tom die happy is, die goed in zijn vel zit, die niets liever wil dan topsporter zijn, is een geweldige renner voor Jumbo-Visma. Maar als dat niet zo is, is het automatisch zo dat het niet goed is voor de ploeg. Tot die conclusie zijn we samen gekomen. Met begrip voor elkaar en nu gaan we ook weer verder."

Wat de uitkomst zou kunnen zijn en of er een einddatum is? "Die is er niet. Dit is een natuurlijk proces, op zoek gaan naar jezelf. We gaan kijken hoe het leven loopt. Hoe we het gaan invullen, gaan we later mee aan de slag."