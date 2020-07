Coalitie eens over meer geld voor ontwikkelingssamenwerking

De regeringspartijen zijn het eens geworden over extra steun voor ontwikkelingssamenwerking. Haagse bronnen melden dat er eenmalig 500 miljoen euro bij komt. Verder wordt voor een bedrag van 464 miljoen geld naar voren gehaald.

Door de economische crisis als gevolg van het coronavirus dreigden er veel minder middelen voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar te komen, omdat in het regeerakkoord deze begroting is gekoppeld aan het bruto nationaal inkomen. Volgens ingewijden zal met de ingrepen het budget voor ontwikkelingssamenwerking voor dit en volgend jaar ongeveer hetzelfde blijven.

Om te voorkomen dat minister Kaag moet besparen, wordt 350 miljoen euro aan de begroting voor dit jaar toegevoegd. Verder gaat 150 miljoen naar hulp aan kwetsbare landen om daar de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Over ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen weken stevig onderhandeld in de coalitie. Naar verluidt wilden CDA, D66 en ChristenUnie extra geld voor Kaag; de VVD was daar aanvankelijk tegen.

De regeringspartijen zijn het ook eens geworden over extra geld voor de inzet van defensie en politie tijdens de coronacrisis en voor sportverenigingen die vanwege de crisis dicht moesten.