Wachten op goals bij matig duel tussen Heracles en Heerenveen

Manchester City heeft in de vierde ronde van de FA Cup in de slotfase een blamage kunnen voorkomen. In de uitwedstrijd tegen Cheltenham Town keek City, dat weliswaar met 3-1 won, tot de 81ste minuut tegen een achterstand aan.

Cheltenham Town, dat uitkomt in League Two, nam na een uur de leiding via Alfie May. De vierdeklasser was dicht bij een bekerstunt, maar City herstelde zich in de laatste tien minuten door doelpunten van Phil Foden, Gabriel Jesus en Ferrán Torres.