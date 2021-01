Gisteravond werd al één wedstrijd gespeeld: PEC Zwolle boekte een 3-1 zege op Willem II, dat goed begon in Tilburg maar 45 minuten met tien man speelde. Reza Ghoochannejhad was de grote man bij PEC. De aanvaller uit Iran viel halverwege de wedstrijd in en besliste het duel binnen twaalf minuten met een hattrick.

