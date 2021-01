Krol klasse apart op 1.500 meter bij wereldbeker in Heerenveen

Thomas Krol juicht na het winnen van de 1.500 meter in Thialf - ANP

Bij de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen heeft Thomas Krol de 1.500 meter op zijn naam geschreven. De kersverse Europees kampioen sprint was een klasse apart en noteerde de tweede tijd ooit gereden in Thialf: 1.43,24. Krol ging als een speer van start en reed lange tijd onder het baanrecord (1.43,00) van Kjeld Nuis, al kon hij dat in de slotronde net niet volhouden in een rechtstreeks duel tegen Patrick Roest. Roest, de Europees kampioen allround, moest ruim een seconde toegeven, maar veroverde met 1.44,45 wel de zilveren medaille. Nuis, die 1.44,66 op de klokken bracht, zorgde voor een compleet Nederlandse top-3.

Niet alleen het podium was Nederlands, de gehele top-5 op de 1.500 meter bestond uit Nederlandse schaatsers, iets dat nog niet eerder gebeurde in wereldbekerwedstrijden: Wesly Dijs werd met 1.44,68 vierde en Louis Hollaar klokte de vijfde tijd (1.45,07). Dat was voor beide schaatsers bovendien een persoonlijk record. "Op dit moment gaat het lekker", vertelde Krol na zijn race. "Toch had ik hier en daar wat missertjes, maar verder was het een goede rit. Ik ben echt supertevreden met deze tijd. Ik moest mijn eigen rit rijden tegen Patrick en vandaag was ik de betere. Het kan ook andersom zijn, maar we maakten er een mooie strijd van."

De wereldbekerwedstrijden in Heerenveen zijn na vier nationale wedstrijden en de Europese kampioenschappen allround en sprint de eerste internationale wedstrijden van het schaatsseizoen. Alle schaatsers die dit weekend deelnemen hebben een negatieve coronatest afgelegd en verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel. Geen Japan Na dit weekend volgen namelijk nog een wereldbekerwedstrijd en de WK afstanden in Heerenveen. De Japanse schaatsploeg is niet afgereisd naar Nederland voor de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden uit vrees voor besmettingen en omdat er geen kwalificatieplaatsen voor grote toernooien op het spel staan. De WK afstanden zullen de laatste internationale schaatswedstrijd van dit seizoen zijn, want de internationale schaatsunie heeft een streep gezet door de wereldbekerwedstrijden in China en de wereldbekerfinale in Heerenveen.