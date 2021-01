Snowboarder De Blois stunt met eerste Nederlandse wereldbekerzege op de cross

Glenn de Blois heeft voor een grote verrassing gezorgd door als eerste Nederlandse snowboarder een cross op wereldbekerniveau te winnen. De 25-jarige Westlander was de snelste in de finale van de WB-cross in het Italiaanse Chiesa in Valmalenco.

Met zijn overwinning heeft De Blois al voor de helft voldaan aan de eis om de Olympische Winterspelen van Peking te halen. Als hij in de top-32 van de wereldranglijst blijft staan, mag hij naar de Winterspelen.

De Blois had een vijfde plaats, behaald in maart 2018 in Moskou, tot op heden als beste resultaat staan.

Bij de snowboardcross strijden vier tot zes deelnemers in een rechtstreeks duel om de zege. De opdracht is simpel: als eerste de finish bereiken. Het is sinds 2006 een olympisch onderdeel.