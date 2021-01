5487 nieuwe besmettingen, 289 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5487 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 289 minder dan gisteren. Het is nog wel hoger dan dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 5340 mensen positief getest werden.

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 2306 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2358), van wie 673 op de IC (gisteren: 674), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Toch is de ziekenhuisbezetting, gerekend cover de hele week, nauwelijks gedaald.