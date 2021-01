Bowe troeft Wüst en De Jong af op 1.500 meter bij eerste wereldbeker

Alleen Ireen Wüst, de houdster van het baanrecord (1.53,10), kon nog in de buurt van Bowe blijven. Ze veroverde met 1.54,57 de zilveren medaille en was daarmee sneller dan Antoinette de Jong, die met 1.54,70 beslag legde op het brons.

Wüst en Wijfje veroverden samen met Carlijn Achtereekte vrijdag al de zilveren medaille op de ploegenachtervolging. "Ik ben tevreden, maar het kan zeker ook beter", vertelde Wüst na afloop. "Ik ging hard van start en ik was een beetje aan het spelen met mijn snelheid. Het was alleen net iets te veel ontspanning."

Jorien ter Mors eindigde met 1.54,97 als vijfde en was net iets sneller dan Irene Schouten die met 1.54,98 een persoonlijk record noteerde en als zesde eindigde. Melissa Wijfje, de vijfde Nederlandse schaatsster die in actie kwam op de 1.500 meter, werd met 1.56,68 slechts twaalfde.

Ook Bowe was na haar gouden race tevreden. "Zo'n eerste wedstrijd is altijd een verrassing", aldus Bowe. "Ik ben gewoon heel blij en dankbaar dat ik weer mag schaatsen. Het is bovendien een eer om tegen Ireen Wüst te strijden op de 1.500 meter. Zij is de koningin van deze afstand."

De wereldbekerwedstrijden in Heerenveen zijn na vier nationale wedstrijden en de Europese kampioenschappen allround en sprint de eerste internationale wedstrijden van het schaatsseizoen. Alle schaatsers die dit weekend deelnemen hebben een negatieve coronatest afgelegd en verblijven vijf weken in een afgezonderde bubbel.

Geen Japan

Na dit weekend volgen namelijk nog een wereldbekerwedstrijd en de WK afstanden in Heerenveen. De Japanse schaatsploeg is niet afgereisd naar Nederland voor de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden uit vrees voor besmettingen en omdat er geen kwalificatieplaatsen voor grote toernooien op het spel staan.

De WK afstanden zullen de laatste internationale schaatswedstrijd van dit seizoen zijn, want de internationale schaatsunie heeft een streep gezet door de wereldbekerwedstrijden in China en de wereldbekerfinale in Heerenveen.