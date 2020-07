Oud-Feyenoorder Kalou zet loopbaan voort bij Botafogo

Oud-Feyenoorder Salomon Kalou verruilt de Duitse competitie voor die van Brazilië. De Ivoriaanse aanvaller vertrekt transfervrij bij Hertha BSC en zet zijn loopbaan voort bij Botafogo, de club uit Rio de Janeiro waar ook voormalig VVV-speler Keisuke Honda onder contract staat.

De bijna 35-jarige Kalou, die ook bij Excelior, Chelsea en Lille heeft gevoetbald, heeft zes seizoenen bij Hertha BSC gespeeld. In die periode kwam hij 173 keer in actie voor de Berlijners, waarin hij goed was voor 53 doelpunten.

Afgelopen seizoen bleef de inbreng van de 97-voudig international echter beperkt tot vijf optredens, waarvan slechts één keer als basisspeler. Bovendien werd hij begin mei door de club geschorst nadat hij een video online had gezet waarin hij alle veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus aan zijn laars lapte.

Hertha nam vorige week zondag afscheid van de vertrekkende spelers, maar Kalou liet verstek gaan bij het gearrangeerde ontbijt in Berlijn. "Ik heb hier een fantastische tijd gehad", liet hij niettemin weten. "Het spijt me voor wat er op het einde is gebeurd. Dat einde weerspiegelt niet mijn tijd bij Hertha."