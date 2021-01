Ede wordt als een na laatste grote gemeente regenbooggemeente

Ede staat op het punt om zichzelf uit te roepen tot regenbooggemeente. Dat betekent dat de stad werk gaat maken van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti's. Ondanks tegenstand van de SGP en kritiek van de lokale partij Burgerbelangen zal een meerderheid van de gemeenteraad op 4 februari met het voorstel instemmen.

Ede is daarmee de een na laatste grote gemeente in Nederland die regenbooggemeente wordt. Gemeenteraadslid Stephan Neijenhuis (D66) spreekt in de Gelderlander van een statement. "Daarmee zeggen we dat we er als Ede nu ook bij horen. Het betekent ook dat Ede straks beleid gaat maken op het gebied van lhbti's."

Neijenhuis diende het voorstel begin dit jaar in, samen met GroenLinks, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, CDA en Fractie Wijnsouw.

Hij knipte topje van zijn duim af

Het voorstel van Neijenhuis kan dan ook rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Sommige raadsleden zijn daarbij persoonlijk gemotiveerd, meldt Omroep Gelderland. VVD-raadslid Sjoerd Bakker: "Mijn man Alexander had ooit een bijbaantje bij een tuincentrum. Tijdens snoeiwerkzaamheden knipte hij per ongeluk het topje van zijn duim af. Een collega bracht hem bij een arts en het bloeden werd gestopt."

Een dag later moest Alexander zich bij de directie melden. "De medewerker die hem bij de arts had gebracht, zat ziek thuis. Ze had gehoord dat Alexander homo is en met al dat bloed was ze bang voor aids. Alexander moest van zijn baas een aidstest laten doen. Hij weigerde en werd ontslagen."

Andere raadsleden ergeren zich eraan dat transgenders lang niet altijd voor hun identiteit uit kunnen komen. Zodra Ede regenbooggemeente is, willen zij een onderzoek naar hoe groot de problematiek van lhbti's in Ede is.

Onzijdige aanspreekvormen

De SGP, met 9 mannelijke raadsleden de grootste fractie in Ede, is tegen het voorstel. In een schriftelijke reactie stelt de partij dat de "onderliggende visie en de diverse uitingen van deze 'regenboogbeweging' haaks staan op de Bijbelse noties over de unieke waarde van het huwelijk van man en vrouw".

De lokale partij Burgerbelangen is ook kritisch en vindt "het voorstel iets doorslaan", zegt fractievoorzitter Ruben van Druiten. Onzijdige aanspreekvormen gaan hem te ver, net als genderneutrale toiletten. "Dit is toch een beetje identiteitsdrammerij, idioterie waardoor de essentie verloren raakt."

Ede wordt de 55ste regenbooggemeente in Nederland, Van de steden met meer dan 100.000 inwoners is na 4 februari alleen Apeldoorn geen regenbooggemeente.