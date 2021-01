Knegt en De Laat kapen brons weg bij EK shorttrack

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat hebben beiden een bronzen medaille veroverd tijdens de Europees kampioenschappen shorttrack in Gdansk. Op het ijs in de Poolse stad hoefde Knegt op de 1.500 meter alleen de Russen Semen Jelistratov en Denis Ajrapetjan voor zich te dulden. De Laat boekte zijn succes op de 500 meter.

De 31-jarige Knegt kwam halverwege de finale van de 1.500 meter op de derde plek terecht. Hij probeerde nog enkele keren naar voren te schuiven, maar de Russen lieten zich niet van de wijs brengen. De Laat kwam tekort om nog een serieuze kans te maken op het podium en werd vierde.

Brons De Laat op 500 meter

Knegt wist zich niet te plaatsten voor de A-finale op de 500 meter. In de halve finale reed hij snel achteraan, waarna hij de handdoek in de ring wierp en de race rustig uitreed. Vanwege een aantal valpartijen mocht hij wel de B-finale rijden, waarin hij vijfde en laatste werd.

De Laat domineerde in zijn kwart- en halve finale op de 500 meter. In de A-finale reed hij lang op de tweede plaats achter de Rus Konstantin Ivliev, maar in de slotfase moest hij toch ook nog de Italiaan Pietro Sighel voorrang verlenen.