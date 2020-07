Topsporters leren elkaar kennen in nieuwe NOS-serie Chathletes

Wat gebeurt er als je een topsporter laat inbellen voor een spontaan videogesprek met twee andere topsporters? Zonder kennis vooraf of een uitgeschreven script. Het is even ongemakkelijk, maar daarna leren ze elkaar echt kennen.

Welkom bij Chatlethes, een nieuwe serie die vandaag om 15.00 uur van start gaat op ons YouTube-kanaal.

De sporters weten van tevoren niet met welke andere sporters zij te maken krijgen. Er komt ook geen interviewer aan te pas. Af en toe krijgen ze van ons een vraag of stelling voorgeschoteld.

Wie doen er mee?

In de eerste aflevering zijn schaatser Thomas Krol, hordeloopster Nadine Visser en judoka Roy Meyer aan elkaar gekoppeld. Zij praten uiteraard over de Olympische Spelen, maar ook een baan als piloot en een bijzondere vondst met een metaaldetector komen ter sprake.

Aflevering 2: schaatsster Joy Beune, skatester Candy Jacobs en baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Aflevering 3: volleybalster Celeste Plak, windsurfer Kiran Badloe en para-triatleet Jetze Plat.

Aflevering 4: atlete Laura de Witte, zwemster Kira Toussaint en wielrenner Fabio Jakobsen.