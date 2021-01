Schulting oppermachtig bij start EK met gouden medailles op 1.500 en 500 meter

Zondag volgt nog de 1.000 meter. Ook wordt zondag de superfinale gereden, maar die telt niet mee voor het allroundklassement. Schulting kan een trilogie volbrengen, aangezien ze in 2019 en 2020 ook al beslag legde op de Europese allroundtitel.

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich op de eerste dag van het de EK shorttrack in het Poolse Gdansk superieur getoond. De Friezin veroverde het goud op zowel de 1.500 meter als 500 meter. Zodoende ligt de 23-jarige shorttrackster op schema om de Europese allround titel te grijpen.

In de finale van de 1.500 meter maakte Schulting haar favorietenrol waar door drie rondes voor het einde de koppositie over te nemen en gelijk een gat te slaan dat niet meer te overbruggen was voor de concurrentie.

Op de 500 meter greep Schulting meteen vanuit de start de koppositie, om die vervolgens niet meer af te staan. Haar overwinning kwam geen seconde in gevaar.

Velzeboer brons

In de finale van de 1.500 meter reed Xandra Velzeboer aanvankelijk brutaal enkele rondes voorop, om uiteindelijk toch genoegen te moeten nemen met de zesde plaats.

Op de 500 meter wist de 19-jarige Velzeboer wel een medaille te veroveren. Op haar eerste EK veroverde ze het brons op de sprintafstand.