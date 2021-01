Vliegtuigpassagiers zonder sneltest achtergebleven in New York

Een aantal passagiers van een KLM-vlucht is afgelopen nacht achtergebleven in New York omdat ze geen negatieve sneltest konden overhandigen. Die is verplicht op vluchten uit zogenoemde hoogrisicolanden, waaronder Amerika. Een passagier of bemanningslid met een positieve testuitslag mag niet mee en moet in het land achterblijven.

Of mensen inmiddels op een andere vlucht zitten, is niet duidelijk. KLM wil niet zeggen hoeveel passagiers de vlucht noodgedwongen moesten laten schieten. Wel kunnen ze volgens de vliegmaatschappij via de klantenservice of hun reisagent een andere vlucht regelen, mits ze negatief zijn getest.

Cameraman Roel van Hees was een van de passagiers op de vlucht. Hij was in de VS geweest voor RTL, om de inauguratie van president Joe Biden te verslaan. "Er zijn wat mensen die het niet hebben gered om op tijd een sneltest te doen. Bij hen moesten de koffers ook uit het vliegtuig worden gehaald. De piloot riep ook elke keer om hoe vervelend hij het vond."

Ook voor Van Hees en zijn collega was het lang spannend. Bij het inchecken was de uitslag van de PCR-test al lang en breed binnen, maar de uitslag van de sneltest kwam maar niet. "Er was een storing met het mailsysteem. Uiteindelijk hebben ze ons nog een pdf'je kunnen sturen."