Zeeland 'lokt' tientallen huisartsen naar de provincie

Een gezamenlijke wervingscampagne van bijna alle Zeeuwse zorginstellingen heeft in anderhalf jaar tijd dertig nieuwe huisartsen opgeleverd. Ook vestigden zich tien nieuwe medisch specialisten in Zeeland.

De komst van al die dokters is goed nieuws voor Zeeland. Normaal komen er niet meer dan zo'n vijf nieuwe huisartsen per jaar naar de provincie. Dat is veel te weinig. Tot 2030 zijn er honderd nieuwe huisartsen en honderd andere hoogopgeleide specialisten zoals psychologen nodig, meldt Omroep Zeeland.

Met een groot opgezette wervingscampagne en een budget van 600.000 euro lijken de zorginstellingen en de provincie het tij te hebben gekeerd. De campagne begon in de zomer van 2019 met het aanbieden van een zomerbaan in combinatie met een gratis vakantiehuis aan de dokter mét zijn of haar gezin: een zomerhuisje in Vrouwenpolder of een appartement in Middelburg.

Zeeuwse dokters

Maar daar bleef het niet bij. "Het is geen advertentie plaatsen en dan zitten afwachten. We zijn heel gericht zelf mensen en groepen gaan benaderen, die interesse zouden kunnen hebben om naar Zeeland te komen", zegt Monica Roose van welzijnsorganisatie Viazorg. Samen met Omroep Zeeland werd online de serie Zeeuwse dokters gemaakt en verspreid. Ook kwam er een speciaal magazine.

Uiteindelijk zijn volgens Roose 1,2 miljoen mensen bereikt. Zo'n 6500 mensen hadden belangstelling: zij schreven zich in voor een nieuwsbrief met medische vacatures in Zeeland.

Zeeland zo gek nog niet

De campagne gaat door en wordt uitgebreid. Zeeland heeft naast de medici ook verplegend en verzorgend personeel op mbo-niveau nodig. "Uit onderzoek blijkt dat mbo'ers veel minder bereid zijn om te verhuizen naar een andere provincie voor hun werk", aldus Roose. "In navolging van de zomeractie voor huisartsen die een gratis vakantiehuis kregen, gaan we ook proberen mbo'ers een zomerbaan in Zeeland aan te bieden. Dan hopen we dat ze het hier naar hun zin hebben en in de etalage van makelaars kijken en dan denken: Zeeland is zo gek nog niet!"