Mannen opgepakt na schietpartij in woning Capelle aan den IJssel

De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee mannen aangehouden die worden verdacht van een schietpartij in een woning in Capelle aan den IJssel. Bij de schietpartij raakte de 47-jarige bewoner lichtgewond door een schampschot. Zijn 33-jarige vriendin bleef ongedeerd.

De bewoner had de twee mannen eerder op de avond zelf binnengelaten, meldt RTV Rijnmond. Op een gegeven moment ontstond ruzie, trok een van de twee verdachten een pistool en schoot een paar keer. De aanleiding voor de ruzie is onbekend.

De politie zette de achtervolging in toen de verdachten ervandoor gingen. Ter hoogte van De Meern, vlak bij Utrecht, werden ze opgepakt. Het wapen waarmee was geschoten, is in beslag genomen.