ING laat klanten die wonen in het buitenland extra betalen

Verschillende klanten in het buitenland zijn niet blij met de aankondiging. Ze wijzen erop dat hun kosten voor de betaalrekening in één klap met 65 procent toenemen.

ING voert een nieuwe heffing voor klanten in: de buitenlandtoeslag. Vanaf oktober betalen Nederlandse klanten die in het buitenland wonen 12 euro per jaar voor hun betaalrekening boven op de reguliere kosten.

De Consumentenbond heeft enkele klachten gekregen, bijvoorbeeld van een Nederlander in Spanje. "Ik vind het belachelijk dat ik extra moet gaan betalen voor een Nederlandse rekening die ik zelden gebruik en nodig heb voor het storten van mijn Nederlandse pensioen."

Europese regels

Ook ABN Amro overweegt klanten in het buitenland extra te laten betalen voor hun rekening. De bank wijst op extra kosten die worden gemaakt om aan regelgeving te voldoen. Er is nog geen beslissing genomen over een eventuele heffing.

Toezichthouder AFM bekijkt of de toeslag volgens Europese regels is toegestaan. Volgens die regels is het verboden EU-burgers een hogere prijs voor goederen en diensten te vragen op basis van het land waar de klant woont. Wel mag er een uitzondering worden gemaakt als de leveringskosten per land verschillen.

ING zegt dat er een uitzondering is op financiële diensten en dat een toeslag dus is toegestaan.

Andere maatregelen

Een andere maatregel die de bank neemt is dat studenten moeten gaan betalen als ze meer dan 12 keer per jaar geld opnemen. Een opname kost dan 80 cent. Voor betaalrekeningen met twee rekeninghouders wordt voortaan een toeslag ingevoerd van 1,10 euro per maand.

De bank maakte vanochtend een andere maatregel bekend. Een kwart van de bankkantoren in Nederland sluit binnenkort voorgoed zijn deuren.