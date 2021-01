Italiaanse Goggia is klasse apart en boekt vierde zege op rij in afdaling

Op de afdaling staat er dit jaar geen maat op Sofia Goggia. De Italiaanse behaalde, na haar wereldbekerzege van vrijdag, een dag later in het Zwitserse Crans Montana haar vierde zege op rij in de snelste skidiscipline.

De 28-jarige olympisch kampioene snelde in 1.27,70 van Mont-Lachaux. Daarmee was ze de Zwitserse Lara Gut-Behrami, die op het eerste deel van de piste nog wel de beste tijd had neergezet, op de streep 0,27 te snel af. Het brons ging op 0,60 naar Goggia's landgenote Elena Cortoni.

Elfde zege

Goggia boekte haar elfde wereldbekerzege in totaal. Ze won er drie op de Super G en acht op de afdaling.

De afdaling bij de mannen op de Streif in Kitzbühel werd zaterdag afgelast wegens regen, sneeuw en slechte pistecondities. De afdaling is verplaatst naar zondag.