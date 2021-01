Circussen lijden onder crisis, tenten van Bolalou staan sinds maart in een weiland

Het is een opvallend gezicht langs de N332 in het Gelderse Laren. Al sinds maart vorig jaar staat daar circus Bolalou in een weiland. De eigenaren hebben weinig inkomsten en de dieren moeten eten, maar met hulp van mensen uit het dorp en boeren uit de omgeving redden ze zich net.

Zo zijn er het afgelopen jaar meerdere circussen gestrand in Nederland. Door de aanhoudende coronacrisis wordt voor een aantal de situatie steeds penibeler.

Toen circus Bolalou de tenten in maart 2020 opsloeg in Laren, konden de exploitanten niet bedenken dat ze er bijna een jaar later nog zouden staan. "Alles zou met Pasen weer opengaan, was toen de verwachting", zegt eigenaresse Steffie Rutten. Maar dat gebeurde niet. "In de zomer hebben we een aantal kleine voorstellingen gegeven en traden we op bij kinderfeestjes, om zo nog wat te kunnen verdienen." Toen in september alles weer op slot ging, werd het lastiger. Toch houden Steffie en mede-eigenaar Dennis Bossle het vol, met dank aan de omgeving en gemeente.

Het valt ze niet mee, maar opgeven doen ze niet zomaar: