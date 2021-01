Maker Bernie Sanders-foto: 'Ik hou eigenlijk niet van dit soort beelden'

Senator Sanders werd al snel nadat de foto online was verschenen op allerlei plekken gefotoshopt, vaak ook met teksten erbij. Er werden onder meer memes gemaakt waarbij Sanders in bekende filmscènes en schilderijen werd geplakt.

"Als ik wist dat dit een meme zou worden, had ik de foto nooit genomen", geeft Smialowski toe in Amerikaanse media. "Ik ben eigenlijk niet echt fan van dit soort foto's. Ik probeerde de geschiedenis te documenteren en je wil niet dat je foto herinnerd wordt omdat mensen er de draak mee steken", zegt de fotograaf tegen een lokale krant in zijn thuisstaat Connecticut.

Het is misschien nu al een van de bekendste foto's van dit jaar: een onderuitgezakte Bernie Sanders met gebreide winterwanten aan, zijn mondkapje scheef op zijn gezicht. AFP-fotograaf Brendan Smialowski legde het vast bij de inauguratie van president Joe Biden, afgelopen woensdag. Het beeld ging de hele wereld over en is de basis van duizenden memes.

Smialowski had nooit verwacht dat zijn foto zo veel stof zou doen opwaaien. "Het is zo'n groot man, ik wilde hem in de gaten houden om te zien hoe hij met mensen omgaat, met als doel een mooie foto van hem te maken", zegt hij tegen het tijdschrift Rolling Stone. Dat is gelukt; de rest is geschiedenis.

Hoewel de fotograaf niet heel tevreden is over de compositie van de foto, is hij toch blij met het eindresultaat. "Ik ga hem niet in mijn portfolio stoppen, maar ik vind het een leuk moment. Hij voelde zich blijkbaar erg op zijn gemak daar buiten in zijn eentje. Ik denk als er iemand anders op deze foto had gestaan, hij niet zo viral was gegaan."

Merchandise

Sanders zelf kon de memes wel waarderen. Tegen CNN zei hij dat hij blij is met alle aandacht. "Zo kunnen mensen zien dat we geweldige wanten maken in Vermont. Ook jassen, trouwens."

De bruinwit, gekartelde wanten werden gemaakt door Jen Ellis, een lerares uit Sanders' thuisstaat, van gerecyclede wollen truien en plastic flessen. Ook zij is overdonderd: