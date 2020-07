Na de loting van vanmiddag is speelschema Europees voetbal eindelijk rond

Memphis Depay op de training - AFP

De organisatie rond de ontknoping van de Europese voetbaltoernooien is rond. Na de loting van vanmiddag (vanaf 12.00 uur in Nyon) weten de clubs na maanden onzekerheid precies waar ze aan toe zijn. Bij de mannen werd zowel de Champions League als de Europa League vanwege de coronapandemie midden in een speelronde afgebroken. Beide toernooien worden op een neutrale locatie versneld uitgespeeld. Het minst gecompliceerd is de Champions League. De UEFA besloot dat de vier resterende returns in de achtste finales in de eigen stadions worden gespeeld, waarna de beste acht in Lissabon om de Cup met de Grote Oren strijden.

Paris Saint-Germain, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid en RB Leipzig zijn al zeker van een plek in de kwartfinales. Verdeeld over de lege stadions van Benfica en Sporting worden (vanaf 12 augustus) de kwartfinales en (vanaf 18 augustus) de halve finales gespeeld. De finale is op zondag 23 augustus.

Marten de Roon (Atalanta) bedankt het publiek - AFP

In de Europa League moeten eerst de zestiende finales nog worden afgerond, voordat de eindfase van het toernooi in Duitsland wordt gespeeld. Zes clubs werkten al een heenduel af en spelen de return gewoon in eigen stadion, uiteraard zonder publiek.

Bij Roma-Sevilla en Getafe-Inter is zelfs het heenduel nog niet gespeeld. Deze tweekampen worden nu op 5 augustus over één wedstrijd op neutraal terrein in Duitsland beslist. De overgebleven zestien clubs spelen het toernooi daarna versneld uit. In Keulen, Duisburg, Düsseldorf en Gelsenkirchen worden alle rondes achter gesloten deuren over één partij afgewerkt. De finale is op vrijdag 21 augustus in Keulen.

Dominique Bloodworth juicht namens VfL Wolfsburg - ProShots