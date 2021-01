Politie ontruimt appartementen bij autobranden Eindhoven

Bij een paar felle autobranden heeft de politie vannacht een aantal appartementen in Eindhoven ontruimd. Dat gebeurde uit voorzorg. De politie was bang dat het vuur zou overslaan op de woningen.

Uiteindelijk wist de brandweer dat te voorkomen en konden de bewoners terug naar huis.

De politie kwam vannacht tot twee keer toe in actie op dezelfde plek, aan de westkant van Eindhoven. Rond 01.30 uur zagen patrouillerende agenten toevallig dat een brandje woedde onder de motorkap van een bestelbus. Ze pakten een poederblusser en blusten het, meldt Omroep Brabant. Maar om 03.00 uur ging het opnieuw mis. Op dat moment stonden niet alleen dezelfde bestelbus maar ook een auto daarnaast in brand.

Toen de politie kwam aanrijden, vatten ook een derde auto en het afdak van een appartementencomplex vlam. Om erger te voorkomen, ontruimde de politie een aantal bovengelegen appartementen.

Wc-rol met brandbare vloeistof

De politie gaat uit van brandstichting; bij de ruitenwissers van de bestelbus is een wc-rol met een brandbare vloeistof aangetroffen. Hoewel direct een buurtonderzoek is ingesteld, ontbreekt elk spoor van de dader. Ook over het motief voor de (dubbele) brandstichting bestaat geen duidelijkheid.