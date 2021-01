Duizenden Russen op de been voor Navalny, honderden arrestaties

Een demonstrant in Vladivostok wordt gearresteerd - AFP

In Russische steden demonstreren duizenden mensen voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. De politie beschouwt het als illegale bijeenkomsten. Ruim 350 deelnemers zijn gearresteerd volgens waarnemersorganisaties. In onder meer Moskou en Vladivostok greep de politie in:

Een van de grootste demonstraties is in Moskou op het Poesjkinplein. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 4000 actievoerders. Persbureau Reuters schat dat er zo'n 10.000 deelnemers zijn. Al voor de manifestatie begon waren naar schatting zo'n honderd aanwezigen opgepakt. Arrestaties op grote schaal "Op grote schaal worden hier mensen gearresteerd", zegt NOS-correspondent David Jan Godfroid op het Poesjkinplein. "In de korte tijd dat ik er sta heb ik zeker twintig arrestaties gezien", zei hij om 12.00 uur.

"Mensen scanderen: svobodo, svobodo, oftewel vrijheid, vrijheid", zegt Godfroid. "Voorbijrijdende auto's toeteren ter ondersteuning." Er zijn problemen met het mobiele internet gemeld. Dat is in het verleden vaker platgelegd tijdens demonstraties om de communicatie en het delen van beelden moeilijker te maken. Sneeuwballen en rookgranaten In zeker 65 steden staan pro-Navalnydemonstraties gepland. Bijvoorbeeld in de grote steden Sint-Petersburg, Jekaterinburg en Novosibirsk. Volgens The Moscow Times doen er in elk van die steden tussen de duizend en enkele duizenden demonstranten mee. In Jekaterinburg ligt de schatting tussen de 5000 en 11.000. Volgens de Russische nieuwswebsite raakten demonstranten slaags met de oproerpolitie. Naar verluidt gooiden mensen met sneeuwballen en rookgranaten naar agenten. Op Twittervideo's is te zien dat een lange rij demonstranten in Jekaterinburg langs een rivier loopt:

Eerder op de dag waren de manifestaties in Oost-Rusland. Verspreid over Siberië en het verre oosten hebben 15.000 mensen gedemonstreerd, schrijft The Moscow Times. Bijvoorbeeld in Vladivostok en Chabarovsk, aan de oostgrens met China. Op sociale media is te zien deelnemers leuzen als "bandieten" scandeerden. Ook in Chabarovsk greep de politie in:

