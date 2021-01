Al honderden arrestaties bij pro-Navalny-protesten in Russische steden

Een demonstrant in Vladivostok wordt gearresteerd - AFP

Duizenden mensen demonstreren in Oost-Russische steden voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens waarnemersorganisaties zijn 237 mensen opgepakt. Later vandaag staan grotere protesten in Moskou en Sint-Petersburg gepland. Een groot deel van het centrum van de hoofdstad is preventief afgezet en er is veel politie op de been. Volgens een verslaggever van Reuters zijn er al honderden aanwezigen en is de politie begonnen met arrestaties. Zo'n honderd mensen zijn aangehouden, meldt de verslaggever In Chabarovsk in het verre oosten van Rusland arresteerden agenten enkele demonstranten:

Sympathisanten Navalny de straat op in Rusland, autoriteiten grijpen in - NOS

Er zijn ook problemen met het mobiele internet gemeld. Dat is in het verleden vaker platgelegd tijdens demonstraties om de communicatie en het delen van beelden moeilijker te maken. In zeker 65 steden staan pro-Navalnydemonstraties gepland. De autoriteiten hebben daar geen toestemming voor gegeven en waarschuwen deelnemers om niet te gaan. -50 graden Desondanks zijn in bijvoorbeeld in Vladivostok en Chabarovsk, aan de oostgrens met China, mensen de straat op gegaan. Op sociale media is te zien dat ze leuzen als "bandieten" scandeerden. Volgens de onafhankelijke waarnemersorganisatie OVD-Info waren er zo'n 3000 deelnemers in de twee steden. Er zouden 48 demonstranten zijn gearresteerd. Op sommige plekken hebben actievoerders te maken met extreme weersomstandigheden, twittert NOS-correspondent David Jan Godfroid: