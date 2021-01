Afdaling Hahnenkammrennen vanwege regenval verplaatst naar zondag

Bij de Hahnenkammrennen in het Oostenrijkse Kitzbühel, jaarlijks de meest prestigieuze race voor alpineskiërs, is zaterdag de afdaling afgelast. De internationale skifederatie FIS heeft dat besluit genomen omdat de piste door regenval in een te slechte staat verkeert.

De race is verplaatst naar zondag, waardoor de dan geplande Super G komt te vervallen.

De afdaling op de zogeheten 'Streif' wordt over het algemeen gezien als een van de moeilijkste en vooral ook gevaarlijkste in het circuit. De piste kent extreem steile hellingen en dwingt de skiërs op sommige stukken tot zeer verre sprongen, wat steevast voor spectaculaire en adembenemende races zorgt.

Vrijdag

Vrijdag ging de afdaling op de Hahnenkamm wel door. De wedstrijd moest echter een paar keer worden stilgelegd vanwege twee zware crashes, van de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle en Urs Kryenbühl uit Zwitserland.

Cochran-Siegle liep een breuk op in de wervelkolom, terwijl Kryenbühl een gebroken sleutelbeen, beschadigde kniebanden en een hersenschudding overhield aan zijn val. De organisatie besloot de race af te breken na de eerste dertig skiërs. De Zwitser Beat Feuz won de chaotische afdaling uiteindelijk.