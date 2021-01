Dag van de waarheid voor waterpolosters: 'Ons plan ligt klaar'

Bondscoach Arno Havenga en Ilse Koolhaas - Orange Pictures

Voor de Nederlandse waterpolovrouwen is deze zaterdag 23 januari de belangrijkste dag van het jaar. In het Italiaanse Triëst kunnen de waterpolosters zich voor het eerst sinds 2008 plaatsen voor de Olympische Spelen. Het enige dat Oranje daarvoor moet doen, is winnen van Griekenland in de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi, vanavond om 18.00 uur. Of 'enige', de Grieken gelden als een van de grootmachten in het waterpolo, met een wereldtitel in 2011 en olympisch zilver in 2004. Voor Ilse Koolhaas is de wedstrijd tegen de Grieken extra bijzonder. Koolhaas speelt bij de Griekse topclub Vouliagmeni, waar ongeveer de helft van de Griekse internationals ook speelt. Vrijdagavond keek Koolhaas vooruit naar de allesbepalende wedstrijd tegen Griekenland. Bekijk het gesprek hieronder:

Koolhaas moet Griekse spits (en vriendin) uitschakelen in strijd om olympisch ticket - NOS

"Hun spel draait om de spits", weet Koolhaas. "Zij is heel sterk en heel goed in haar positie. En vanaf de buitenkant hebben ze met name drie hele goede schutters, die gewoon hartstikke gevaarlijk zijn." Koolhaas zal als centrale verdedigster de Griekse spits, die ook nog eens een goede vriendin van haar is, zelf moeten afstoppen. Koolhaas heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. "We zijn er met z'n allen al een paar weken klaar voor, maanden misschien zelfs wel. Ons plan ligt klaar, we kennen het van binnen en van buiten en dat gaan we gewoon uitvoeren."

De beslissende halve finale op het OKT tussen Nederland en Griekenland begint om 18.00 uur en is live te volgen op NPO Radio 1. Op NOS.nl, in de NOS-app en in het Sportjournaal op NPO 1 (18.50 uur) is na de wedstrijd ook een samenvatting te zien.

De Nederlandse waterpolosters veroverden in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking. Maar in de aanloop naar Londen (2012) en Rio (2016) greep Oranje op het laatste moment naast een olympisch ticket. In de video hieronder vertellen bondscoach Arno Havenga en de ervaren speelster Sabrina van der Sloot in aanloop naar het OKT in Triëst wat ze van die teleurstellingen geleerd hebben: