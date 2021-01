Weug (16) eerste vrouw in Ferrari Driver Academy: 'Mijn droom is Formule 1' - NOS

"Het is al superbijzonder om bij Ferrari te zijn. Maar om dan ook nog de eerste vrouw te zijn, dat maakt het nog specialer." Het zijn de opgewekte woorden van de 16-jarige autocoureur Maya Weug. Even daarvoor heeft ze te horen gekregen dat ze als eerste vrouw ooit is toegelaten tot de Ferrari Driver Academy.

Weug heeft een Nederlandse vader, een Belgische moeder en is geboren en getogen in Spanje. Afgelopen tijd bleek zij de sterkste in het door de Italiaanse Formule 1-stal georganiseerde "Girls on Track-Rising Stars". Een programma dat is opgezet om jong, vrouwelijk racetalent een kans te geven in de autosport.

"Het is altijd mijn droom geweest om bij Ferrari te komen en om er nu echt te staan is geweldig", reageert Weug in gesprek met de NOS.

Beste van 70 gegadigden

Samen met 69 anderen begon Weug aan het traject. Na de eerste schifting bleven er twintig coureurs over en uiteindelijk moest ze met drie anderen strijden om het felbegeerde plekje in de Ferrari Driver Academy.

Onder meer de huidige Formule 1-coureurs Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Mick Schumacher (Haas F1) en Lance Stroll (Aston Martin) gingen haar voor.