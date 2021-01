Groot verval in Londen: 'Chelsea is van heel goed naar afschuwelijk gegaan'

Hakim Ziyech - AFP

"Haha, het lijkt mij geen goed idee voor hem om te verliezen", blikt Phil McNulty, voetbaljournalist bij de BBC, vooruit naar het treffen van zondagmiddag (aftrap 13.00 uur) tussen Chelsea en Luton Town. Sterker, het thuisduel in de vierde ronde van de FA Cup, tegen de nummer dertien van de Championship, moet de ommekeer inluiden voor de in de Premier League zo belabberd opererende ploeg van Chelsea-manager Frank Lampard. Achtste slechts staan de 'Blues' op de ranglijst, terwijl half december de koppositie nog voor het grijpen lag. Winst bij Everton had Chelsea naast Tottenham Hotspur en Liverpool gebracht, maar in plaats daarvan werd er met 1-0 verloren. "Sindsdien is het bergafwaarts gegaan."

Chelsea staat inmiddels achtste in de Premier League - NOS

McNulty heeft niet eens een kennersblik nodig om dat te kunnen constateren. Hij zat afgelopen dinsdag op de tribune bij het competitieduel Leicester City-Chelsea en keek met veel plezier naar het spel van de thuisploeg. "Maar Chelsea was afschuwelijk. Zoals zo vaak de laatste tijd. Leicester had werkelijk niets te vrezen." Magere oogst De 2-0 nederlaag bracht het aantal verliespunten in de laatste acht competitiewedstrijden, waarin vijf keer verloren werd, op maar liefst 17. Ofwel: een oogst van een magere zeven punten. Een ongekend verval voor een ploeg die voor de jaarwisseling een periode beleefde waarin het zeventien wedstrijden op rij - in alle competities - ongeslagen bleef. Heel goed naar heel slecht "Het is moeilijk om een vinger op de zere plek te leggen", zegt McNulty. "Want ze zijn van heel goed naar heel slecht gegaan. Veel mensen wijzen erop dat Lampard veel wisselt in zijn ploeg. Het lijkt er inderdaad sterk op dat hij momenteel niet weet wat zijn beste elftal is."

"Dan staat spits Timo Werner erin en dan weer ernaast. Hetzelfde gebeurt met Olivier Giroud en achterin deden Thiago Silva en Kurt Zouma het goed in het centrum, maar na twee wat mindere wedstrijden van Zouma kwam Lampard plots op de proppen met Antonio Rüdiger, terwijl het er toch alle schijn van had dat die zijn langste tijd had gehad op Stamford Bridge." Wonderbaarlijk Lampard, die in juli 2019 de overstap maakte van Championship-subtopper Derby County naar de club waarvoor hij zelf van 2001 tot 2014 ruim zeshonderd wedstrijden speelde, kende een prima eerste jaar in Londen als manager. Omdat de club de regels rond het vastleggen van jeugdspelers had overtreden, mochten er op last van wereldvoetbalbond FIFA geen aankopen worden gedaan en dus moest de coach, die ook nog topspeler Eden Hazard naar Real Madrid had zien vertrekken, het met een overwegend jonge spelersgroep zien te rooien. Dat lukte wonderbaarlijk goed: de vierde plaats in de eindstand leverde het gewenste Champions League-ticket op.

5 december 2020: Chelsea viert de goal van Kurt Zouma tegen Leeds United - AFP

Afgelopen zomer mocht Lampard echter flink investeren en dat deed hij met verve. Naast Ajacied Hakim Ziyech (40 miljoen euro) maakten ook de Duitse toppers Timo Werner (RB Leipzig, 55 miljoen) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 78 miljoen), de Franse doelman Edouard Mendy (Rennes, 25 miljoen) en de Braziliaanse centrumverdediger Thiago Silva (Paris Saint-Germain, transfervrij) de oversteek naar Engeland. Terwijl linksback Ben Chilwell voor zo'n 50 miljoen overkwam van Leicester City. Geen wonder dat de verwachtingen navenant stegen. Ziyech fonkelt Maar het valt allemaal vies tegen. Ook voor de neutrale toeschouwer. "Werner begon nog goed, maar hij heeft in de Premier League pas vier keer gescoord en staat nu al elf wedstrijden droog. Havertz kwam er pas laat bij en heeft in november corona gehad, maar dan nog presteert hij ver onder de maat, zeker als je het afzet tegen het enorme bedrag dat voor hem betaald is." "Chilwell en Mendy zijn oké, maar ook niet meer dan dat en Thiago Silva kan op basis van zijn ervaring veel oplossen, maar hij is wel duidelijk een man van 36 jaar."

Hakim Ziyech - AFP

Over Ziyech is McNulty echter enthousiast. "Ja, hij heeft echt indruk gemaakt. Hij hoeft zich alle kritiek het minst aan te trekken, denk ik. Hij kende een heel goede start. De fans hebben hoge verwachtingen van hem." "Ziyech is een speler die fonkelt. Hij geeft iets extra's aan het spel van Chelsea. Hij is dreigend en creatief, wat zeker ook een positief effect op Werner en zelfs Havertz had. Helaas liep hij in december een vervelende hamstringblessure op en lag hij er een tijd uit. Nu is-ie weer terug. Hij viel in tegen Leicester, maar toen was de wedstrijd al verloren." Armetierig Terug naar de perikelen van het elftal, dat door dure aanwinsten sterker zou moeten zijn, maar juist steeds zwakker voor de dag komt. "Het grootste probleem is dat het team erg kwetsbaar oogt", analyseert McNulty. "Dat was zeker tegen Manchester City (3-0 nederlaag, red.) goed zichtbaar." "En tegen Leicester viel mij op dat er totaal geen drive was, geen echte 'fighting spirit'. Het zag er zo armetierig uit, zo'n gebrek aan bezieling. Het kan niet anders of ook bij de bazen zijn de alarmbellen afgegaan."

Frank Lampard langs de lijn - AFP