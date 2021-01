Wekdienst 23/1: avondklok gaat in • Steunbetuiging Navalny op Museumplein

Wekdienst hond uitlaten - ANP

Goedemorgen! Vanaf 21.00 uur geldt in Nederland een avondklok. Voor die tijd trappen PvdA, GroenLinks en CDA online hun verkiezingscampagnes af. Het weer: er kan een winterse bui vallen, in de ochtend vooral in het noordoosten, in de avond meestal in het zuidoosten. Verder is er wat zon en wordt het 5 graden. Ook morgen is een winterse bui mogelijk, dan wordt het 4 graden.

Weer - Weerplaza/NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De avondklok gaat in. Tussen 21.00 uur en 04.30 uur mag je zonder geldige reden niet op straat zijn. Daarbij worden uitzonderingen gemaakt voor mensen die aan het werk moeten (en een werkgeversverklaring kunnen tonen), maar bijvoorbeeld ook voor het verlenen van hulp en het uitlaten van de hond. De maatregel is bedoeld om groepsvorming tegen te gaan en te zorgen dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek komen.

De PvdA en GroenLinks houden (online) partijcongressen. De PvdA doet dat vanuit Meppel, GroenLinks vanuit Rotterdam Ahoy. Het CDA trapt vandaag de campagne af met een speech van lijsttrekker Wopke Hoekstra.

Op het Museumplein is een demonstratie om steun te betuigen aan de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Hij werd zondag bij terugkomst in Rusland meteen opgepakt. Bij de demonstratie mogen maximaal 200 mensen aanwezig zijn. In Rusland zelf worden ook tientallen protestacties gehouden. Wat heb je gemist? De partij vaccins van AstraZeneca die Nederland in het eerste kwartaal geleverd zou krijgen, wordt ruim gehalveerd. Dat komt door productieproblemen bij de fabriek van de farmaceut in België. Daardoor levert AstraZeneca 60 procent minder vaccins aan de EU. In plaats van de geplande 80 miljoen doses die de lidstaten totaal zouden krijgen in het eerste kwartaal worden dat er nu 31 miljoen. Nederland zou aanvankelijk genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu iets minder dan een miljoen. Het terugschroeven van de leveringen treft vooral de vaccinaties van thuiswonende 60-plussers, mensen tussen de 18 en 60 jaar met medische indicatie en de wijkverpleging.

Ander nieuws uit de nacht: WHO: stoffen mondkapjes nog steeds effectief: de opkomst van besmettelijkere varianten verandert daar niets aan, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

Eerste hoorzittingen impeachment Trump over ruim twee weken: dat is het resultaat van een compromis tussen de Republikeinen en de Democraten. De Democraten in het Congres wilden het proces eigenlijk eerder beginnen.

Italië neemt maatregelen tegen TikTok na dood van 10-jarig meisje: Zij deed vermoedelijk mee aan een blackout challenge, waarbij ze een poging deed om zichzelf zo lang mogelijk te verstikken. De TikTok-blokkade in Italië duurt tot zeker 15 februari. En dan nog even dit: Zanger Rob Kemps van feestband Snollebollekes mag zich vanaf gisteren De Slimste Mens noemen. Hij won de finale-uitzending van het quizprogramma van KRO-NCRV. In de eindstrijd rekende hij af met cabaretier Andries Tunru. De derde deelnemer in de finale, presentatrice 24-jarige Emma Wortelboer, was al eerder afgevallen.