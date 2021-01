Rusland gaat onrustige dag tegemoet met aangekondigde Kremlin-protesten

Er staat Rusland een onrustige dag te wachten. In tientallen plaatsen zijn demonstraties aangekondigd tegen de manier waarop de Russische autoriteiten omgaan met de meest invloedrijke criticus van het Kremlin, Aleksej Navalny. Die werd afgelopen maandag direct gearresteerd toen hij terugkeerde uit Duitsland, waar hij na een vergiftiging met novitsjok een medische behandeling had ondergaan.

Het is alweer even geleden dat de tegenstanders van president Poetin massaal de straat op zijn gegaan; sinds de zomer is dat niet meer gebeurd. Zelfs na de vergiftiging van Navalny in augustus bleef het relatief stil. De woede over die aanslag uitte zich vooral online en in een aantal 'eenpersoonsprotesten'.

Maar nu ziet het er toch anders uit. Er staan in 65 plaatsen demonstraties op het programma. Die in Moskou en, in mindere mate in Ruslands tweede stad Sint-Petersburg, worden ongetwijfeld de grootste.

Autoriteiten willen grote opkomst voorkomen

De autoriteiten proberen een grote opkomst uit alle macht te voorkomen. Zoals gebruikelijk is er geen toestemming gegeven voor de demonstraties (in veel gevallen wordt er niet eens meer om gevraagd). Dat geeft de politie vandaag de vrije hand om in te grijpen en dat zal ook zeker gebeuren.

Maar dat is niet het enige. Een flink aantal Navalny-naasten is de afgelopen dagen gearresteerd omdat ze hebben opgeroepen tot "niet gesanctioneerde massabijeenkomsten". Onder hen zijn topmedewerkers als Ljoebov Sobol en woordvoerster Kira Jarmysj. Ook in tal van plaatsen buiten Moskou zijn mensen opgepakt.