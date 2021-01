'Vaccinatiepuzzel moet opnieuw worden gelegd' • OMT-leden wilden opstappen

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) overwogen afgelopen jaar op te stappen. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. De krant sprak sinds de eerste bijeenkomst van het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet over het coronavirus, morgen een jaar geleden, meerdere keren uitgebreid met vijf OMT-leden. Uit die gesprekken blijkt dat met name na de zomer de spanningen binnen het OMT door onderlinge irritaties en ergernis over bemoeienis van het kabinet flink opliepen.

Zo stonden microbiologen Jan Kluytmans en Alex Friedrich en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in het najaar op het punt uit het OMT te stappen. Ze vonden dat OMT-voorzitter Jaap van Dissel door zijn bezoeken aan het Catshuis op zondag, kort voor vergaderingen van het OMT op maandag, te veel werd beïnvloed door het kabinet. De maatregelen zouden in het Catshuis al worden bepaald. OMT-leden kregen daardoor het gevoel kregen dat ze niet meer onafhankelijk konden opereren en dat ze "bij het kruisje" moesten tekenen.

Ook vinden de OMT-leden dat in de zomer de teugels te veel los zijn gelaten en dat er na de zomer te laat is ingegrepen. Volgens microbioloog Kluytmans had er begin september bijvoorbeeld al een lockdown ingesteld moeten worden, in plaats van half oktober. GGD-arts Anja Schreijer omschrijft de zomer als "een gigantische fout". Pas nadat Van Dissel - die door de OMT-leden vanwege zijn lastige en zware rol in de crisis wel alom wordt geroemd - had besloten de OMT-vergaderingen naar vrijdag te halen, verdween er veel ergernis. Met name omdat leden toen niet meer het gevoel hadden dat het kabinet vooraf invloed kon uitoefenen op de vergaderagenda.