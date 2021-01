Eerste lockdown in Hongkong • WHO: stoffen mondkapjes nog steeds effectief

De autoriteiten in Hongkong hebben zo'n 10.000 inwoners opgedragen om in hun huis te blijven totdat ze daar zijn getest op het coronavirus. Het gaat om inwoners van een dichtbevolkte en relatief arme wijk die is getroffen door een uitbraak.

De bedoeling is dat iedereen binnen 48 uur wordt getest. De bewoners van de wijk mogen hun huis uit als de testuitslag negatief blijkt te zijn.

Het is voor het eerst dat Hongkong een lockdown instelt. Het was begin vorig jaar een van de eerste plekken waar het virus werd vastgesteld, maar sindsdien bleef de stad relatief licht getroffen.

De Hongkongse leider Carrie Lam zei afgelopen zomer nog er alles aan te doen om "extreme maatregelen" zoals een lockdown te voorkomen. De laatste twee maanden is het totale aantal besmettingen in Hongkong echter bijna verdubbeld. Het officiële aantal besmettingen staat nu op bijna 10.000, op ruim 7 miljoen inwoners.