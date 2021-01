De avondklok is ingegaan• Rust in grote delen van het land, maar ook protest en opstootjes

Leden van het Outbreak Management Team (OMT) hebben vorig jaar in de zomer onderling gediscussieerd over de vraag of er bijvoorbeeld sociologen, gedragswetenschappers en economen toegevoegd moesten worden aan het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet in de coronacrisis. De experts vroegen zich af of hun blik op de coronapandemie niet "te nauw" was, schrijft de Volkskrant in een reconstructie.

Het OMT bestaat hoofdzakelijk uit medisch experts. Wel kan het adviesorgaan "afhankelijk van de agendapunten" soms andere experts uitnodigen, schrijft het RIVM. De leden vroegen zich na de eerste coronagolf af ze in hun adviezen voldoende oog hadden voor het effect van de maatregelen op bijvoorbeeld kinderen en ondernemers. OMT-voorzitter Jaap van Dissel maakte volgens de krant een einde aan die discussie.

"Het OMT moet zich buigen over het virus, over testen, over een exitstrategie (...) We zitten er om de kwaal te bestrijden, niet voor de bijwerkingen", zou hij hebben gezegd. Het OMT zat met enkel medisch experts aan tafel lang niet altijd op één lijn. Met nog meer experts aan tafel zou het vinden van een consensus helemaal niet meer te doen zijn, zo vreesde Van Dissel.