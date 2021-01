Eerste hoorzittingen impeachment Trump over ruim twee weken

De eerste hoorzittingen in het impeachment-proces tegen voormalig president Trump zijn in de week van 8 februari. Dat is het resultaat van een compromis tussen de Republikeinen en de Democraten.

De Democraten in het Congres wilden het proces eigenlijk eerder beginnen. De Republikeinen wierpen tegen dat Trump wel genoeg tijd moet krijgen om zijn verdediging voor te bereiden en pleitten voor medio februari.

Komende maandag dienen de Democraten de benodigde stukken in. Daarmee wordt de impeachment-procedure officieel in gang gezet.

De Democratische leider Schumer wees er in de Senaat op dat de verdediging en de aanklagers vervolgens twee weken hebben om zich voor te bereiden op de eerste hoorzittingen. Gedurende die periode kan de Senaat zich volgens hem richten op andere belangrijke zaken, zoals de benoeming van nieuwe kabinetsleden en het door president Biden aangekondigde coronasteunpakket.

Aanzetten tot geweld

De impeachment-procedure wordt begonnen omdat Trump op 6 januari in een speech zou hebben aangezet tot het geweld waarmee het Capitool werd bestormd. Hij kan niet meer worden afgezet, maar er kunnen wel degelijk politieke gevolgen zijn: zo kan het hem worden verboden om nog een keer president te worden.