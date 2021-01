VS heroverweegt terroristische status Houthi-rebellen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om de beslissing terug te draaien om de Houthi-rebellen in Jemen als terroristische organisatie te bestempelen. Dat besluit werd vorige week genomen, in de laatste dagen van de regering-Trump.

Een woordvoerder van het ministerie zegt nu, na het aantreden van president Biden, dat de terroristische status van de Houthi's wordt "geëvalueerd". Mede met het oog op de humanitaire crisis in Jemen gebeurt dat zo snel mogelijk.

Zwaardere sancties

Afzwaaiend minister Pompeo wees de Houthi's vorige week aan als terroristen, onder meer omdat hij hen verantwoordelijk houdt voor aanslagen op schepen in de Golf-regio en op olie-installaties in Saudi-Arabië. Door de terroristische status komen er middelen vrij om zwaardere sancties in te stellen tegen de beweging.

Hulporganisaties waarschuwden direct dat het besluit zou kunnen leiden tot een escalatie van het conflict in Jemen, en daarmee van een vergroting van de humanitaire crisis. Ook de Verenigde Naties riepen de VS op de beslissing terug te draaien.

Bloedige burgeroorlog

In Jemen zijn de regering en de Houthi-rebellen al ruim zes jaar verwikkeld in een bloedige burgeroorlog, die ook grote geopolitieke gevolgen heeft. De regering wordt militair gesteund door een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, dat op zijn beurt een bondgenoot is van de VS. De Houthi's krijgen steun van Iran.

De oorlog heeft zeker tienduizenden Jemenitische burgers het leven gekost en miljoenen mensen op de vlucht gejaagd. Volgens de VN is de situatie in Jemen de grootste humanitaire crisis in de wereld. 80 procent van de Jemenieten zou noodhulp nodig hebben.