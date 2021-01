'In 2009 zagen we vaccineren als militaire operatie, we waren als eerste klaar'

Nederland begon deze maand als laatste EU-land met vaccineren en blijft ver achterlopen op andere landen. Dat was in 2009 anders. Toen begonnen we als eerste land met vaccineren tegen de Mexicaanse griep en waren we als eerste klaar, bevestigt Angela Hume, die destijds het vaccineren leidde.

Als luitenant-kolonel en legerarts was Hume via Defensie door de minister van Volksgezondheid gevraagd om de vaccinatiecampagne uit te rollen. "Toen we begonnen was er nog niks. Binnen twee maanden hadden we alles klaar en toen de vaccins binnen waren, konden de huisartsen de volgende dag meteen beginnen met vaccineren." In zes weken tijd werden miljoenen Nederlanders ingeënt.

'Pijnlijk'

Afgelopen december liet Nieuwsuur zien dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) pas 18 januari van plan was te beginnen met inenten, terwijl het vaccin met Kerst al beschikbaar was. De startdatum is na kritiek vervroegd, maar grote aantallen worden nog niet gehaald. In totaal zijn nu zo'n 135.000 mensen ingeënt; naar verhouding doet in de Europese Unie alleen Bulgarije het slechter.

"Ik ben arts dus als ik zie dat Nederland onderaan staat word ik daar emotioneel van", zegt Hume. "De mensen uit de risicogroepen kunnen nu nog steeds besmet raken en eraan overlijden. Ik vind het heel erg pijnlijk om te zien dat zij nog steeds niet allemaal gevaccineerd zijn."