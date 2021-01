PEC-invaller Reza weer goud waard met historische hattrick tegen Willem II

PEC Zwolle heeft een 3-1 zege geboekt op Willem II, dat goed begon in Tilburg maar 45 minuten met tien man speelde. Reza Ghoochannejhad was de grote man bij PEC. De aanvaller uit Iran viel halverwege de wedstrijd in en besliste het duel binnen twaalf minuten met een hattrick.

Willem II begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam op 1-0 door Kwasi Wriedt, die na goed voorbereidend werk van Vangelis Pavlidis hard inschoot. Voor PEC was Mike van Duinen kansrijk met een kopbal, die net over het doel zeilde.

Kort voor rust blesseerde Wriedt Van Duinen met een onbesuisde actie. De doelpuntenmaker kreeg rood en ook Van Duinen kwam niet meer terug, omdat hij niet meer verder kon.

Hattrick Ghoochannejhad

Met een man minder kwamen de Tilburgers er niet meer aan te pas. De na de pauze ingevallen Ghoochannejhad, die bij zijn debuut in 2019 voor PEC vier keer scoorde, werd nu met drie doelpunten matchwinner. Zijn derde was een benutte strafschop.

Ghoochannejhad heeft nu acht keer als invaller gescoord voor PEC in de eredivisie. Alleen Stef Nijland (11) scoorde vaker als invaller voor Zwolle in de competitie. Reza is bovendien de eerste eredivisiespeler ooit die twee keer als invaller een hattrick wist te maken.

Gedesillusioneerd

Willem II belandde door de nederlaag nog dieper in de problemen. De Tilburgers staan met tien punten op de voorlaatste plaats op de ranglijst. Alleen FC Emmen staat er nog slechter voor.

Na het duel zat Pol Llonch, de Spanjaard in Tilburgse dienst, minutenlang gedesillusioneerd op het veld.