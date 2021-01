Snollebollekes-zanger Rob Kemps wint Slimste Mens

Zanger Rob Kemps van feestband Snollebollekes mag zich vanaf vanavond De Slimste Mens noemen. Hij won de finale-uitzending van het quizprogramma van KRO-NCRV.

In de eindstrijd rekende hij af met cabaretier Andries Tunru. De derde deelnemer in de finale, de 24-jarige Emma Wortelboer, was al eerder afgevallen.

De doorslag gaf een vraag over Willeke Alberti. Met het antwoord Samen zijn speelde Kemps de klok van tegenstander Tunru op 0.