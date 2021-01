Minder AstraZeneca-vaccins naar EU, tekort treft ook Nederland

Farmaceut AstraZeneca schroeft de leveringen aan de EU met 60 procent terug. Van de geplande 80 miljoen vaccins die de lidstaten zouden krijgen in het eerste kwartaal van dit jaar, blijven er 31 miljoen over. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses kirijgen voor 2,3 miljoen personen krijgen. Dat worden er nu ongeveer 920.000.

Het terugschroeven van de leveringen treft in Nederland vooral de entingen van de thuiswonende zestigplussers, mensen tussen 18 en 60 jaar met medische indicatie, wijkverpleging en WMO-personeel. En op een later moment ook de rest van de mensen tussen 18 en 60 jaar.

Een woordvoerder van de farmaceut zegt tegen persbureau Reuters dat het komt door productieproblemen in de fabriek in België. Die fabriek wordt gerund door partnerbedrijf Novasep.

"De aanvangvolumes zullen lager zijn dan aanvankelijk verwacht als gevolg van lagere opbrengsten op een productielocatie binnen onze Europese toeleveringsketen", zei een woordvoerder van het bedrijf in een schriftelijke verklaring. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

300 miljoen doses

AstraZeneca zou naast de levering van het eerste kwartaal ook meer dan 80 miljoen doses in het tweede kwartaal leveren. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of die levering in de problemen gaat komen.

Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die eind januari groen licht voor gebruik van het middel.

De Europese landen hebben samen zeker 300 miljoen doses besteld bij de Zweeds-Britse farmaceut. Nederland heeft een optie voor zeker 12 miljoen doses van dit vaccin.

Eerste vaccins naar Afrika

De farmaceut heeft vandaag wel twee miljoen doses van het vaccin aan Marokko geleverd. Dat is de eerste levering aan een Afrikaans land. De vaccins kwamen uit een fabriek in India. Marokko gaat volgende week beginnen met vaccineren.

Als eerste worden zorgmedewerkers, overheidsmedewerkers, leraren en ouderen ingeënt, zegt het gezondheidsministerie. Er zijn ongeveer 3000 vaccinatielocaties ingericht in het Noord-Afrikaanse land.