Siem de Jong toch op zijn gemak in de coronabubbel met Mickey en Donald

Maar hoe houd je al die selecties uit elkaar, terwijl het coronavirus op de loer ligt? "We worden heel veel getest en we zijn nauwelijks in contact met mensen van buitenaf", legt De Jong uit.

Disney World is voorlopig het onderkomen voor Siem de Jong tijdens het zogeheten 'MLS is Back'-toernooi in Orlando. Het kan zomaar gaan gebeuren dat hij met Cincinnati FC ruim een maand op het pretpark moet gaan vertoeven.

De middenvelder zegt er nooit aan te hebben getwijfeld of hij onder de huidige omstandigheden wel wil voetballen. Er is een aantal spelers uit de Major League Soccer (MLS) die vanwege de coronapandemie niet wil voetballen.

"Ik heb er wel over nagedacht, maar ik ben voetballer die wedstrijden wil spelen. Daarvoor ben ook naar de Verenigde Staten vertrokken", zegt De Jong, die in februari zijn contract bij Ajax inleverde voor een avontuur in Cincinnati, Ohio.

"Als ik nu had geweigerd op te spelen, was het maar de vraag of dan wel aan voetballen zou zijn toegekomen. Een jaar stilstaan als topsporter is nou ook niet heel goed."

Duel met Colombus Crew

Cincinnati FC, waar naast De Jong ook Jürgen Locadia, Maikel van der Werff en trainer Jaap Stam onder contract staan, begint op zaterdag 11 juli aan zijn toernooi met een duel met Columbus Crew.

De nummers één en twee van de groepsfase en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de knock-outfase. De finale van het MLS is Back-toernooi staat op 11 augustus op het programma. De winnaar plaatst zich voor de Latijns-Amerikaanse variant van de Champions League.