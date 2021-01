Twitter verwijdert account Iraanse leider na bedreigen Trump

Een account dat gelinkt wordt aan de Iraanse leider ayatollah Khamenei is door Twitter verwijderd van het sociale medium. Op het account @khamenei_site was een dreigement aan de voormalige Amerikaanse president Trump geplaatst.

De tweet bevat een foto waarop Trump al golfend te zien lijkt, in de schaduw van een gevechtsvliegtuig of grote drone. "Wraak is onvermijdelijk", luidde het bovenschrift.

In het bericht, geschreven in Farsi, stond verder: "De moordenaar van Soleimani en hij die de opdracht gegeven heeft, zullen moeten boeten."

Niet geverifieerd

Het verwijderde account is een van de vijf accounts van Khamenei. De accounts zijn allemaal niet geverifieerd, maar zouden door de Iraanse leider gebruikt worden voor communicatie in verschillende talen. De bedreiging aan het adres van Trump is op de officiële website van de ayatollah nog steeds te zien. Ook op het hoofdaccount van Khamenei verscheen het bericht eventjes.

Volgens een woordvoerder van Twitter voldoet de tweet niet aan de richtlijnen van het sociale medium. De woordvoerder noemt het verwijderde account "nep", maar wil tegenover persbureau AP niet toelichten hoe het bedrijf tot die conclusie komt.

Eerder deze maand verwijderde Twitter het account van Trump. De toenmalig president had berichten geplaatst die volgens veel gebruikers de gewelddadige bestorming van het Capitool aanwakkerden. Aanhangers van de president spraken er schande van dat personen als Khamenei wil hun account mochten behouden.

Drone-aanval

Het dreigement richting Trump heeft te maken met het ombrengen van de Iraanse generaal Soleimani. Een jaar geleden kwam Soleimani om het leven bij een Amerikaanse aanval met een drone in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Kort daarna voerde Iran een raketaanval uit op een Iraakse luchtmachtbasis waar Amerikaanse militairen gestationeerd zijn.