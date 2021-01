Waterpolosters nog één zege verwijderd van Tokio na winst op Kazachstan

De Griekse ploeg, die voor het toernooi al samen met Nederland, Italië en Hongarije als favoriet werd bestempeld, versloeg in de kwartfinale laagvlieger Slowakije met 22-3. Nederland won eerder deze week met 22-2 van de Slowaakse ploeg.

Simone van de Kraats zorgde voor de meeste treffers. De 20-jarige speelster was al topscorer van Nederland en voegde in de kwartfinale zes doelpunten toe aan haar totaal, dat na vier duels op vijftien staat.

De inschatting van Havenga bleek juist: de Kazachse ploeg bood weinig partij en Oranje kreeg genoeg ruimte om het vizier op scherp te zetten voor de wedstrijd tegen Griekenland. Halverwege het duel stond Nederland met 9-3 voor en in de laatste twee periodes bouwde de ploeg die voorsprong gestaag uit.

Vooraf maakte bondscoach Arno Havenga zich al weinig zorgen over de kwartfinale tegen Kazachstan. Hij liet donderdag na de laatste groepswedstrijd weten dat zijn ploeg zich helemaal zou gaan focussen op de allesbepalende wedstrijd tegen de Grieken.

Als Nederland zaterdagavond (18.00 uur) in de halve finales ook nog wint van Griekenland, dan plaatsen de waterpolosters zich voor het eerst sinds de gewonnen editie van 2008 weer voor de Spelen.

De Nederlandse waterpolosters zijn nog één zege verwijderd van deelname aan de Olympische Spelen. Op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Triëst won Oranje in de kwartfinale eenvoudig van Kazachstan: 19-6.

In de halve finales staan de tickets voor Tokio op het spel. Alleen de finalisten van het OKT plaatsen zich voor de Spelen. Nederland speelt tegen Griekenland, de andere halve finale gaat tussen Italië en Hongarije.

Bij het OKT in Triëst wordt deze week gestreden om de laatste twee tickets voor de Olympische Spelen. Oranje geldt samen met Italië, Griekenland en Hongarije als een van de favorieten voor de laatste twee startbewijzen.

De Nederlandse waterpolosters veroverden in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking. Maar in de aanloop naar Londen (2012) en Rio (2016) greep Oranje op het laatste moment naast een olympisch ticket.

In de video hieronder vertellen bondscoach Arno Havenga en de ervaren speelster Sabrina van der Sloot in aanloop naar het OKT in Triëst wat ze van die teleurstellingen geleerd hebben: