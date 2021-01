SC Cambuur heeft een eenvoudige 5-1 zege geboekt op Jong PSV. De ploeg van trainer Henk de Jong blijft dankzij de overwinning koploper, maar Almere City kan vanavond weer op gelijke hoogte komen als het thuis wint van FC Dordrecht.

Cambuur kwam stroef uit de startblokken en Jong PSV maakte daar dankbaar gebruik van. De Eindhovenaren zetten de koploper flink onder druk en vooral Jeremy Antonisse maakte het de verdedigers van Cambuur behoorlijk lastig. Het was dan ook de 18-jarige aanvaller die Jong PSV al vroeg in de wedstrijd op voorsprong zette.

Cambuur herpakt zich

De thuisploeg herpakte zich en nam na een kwartier spelen het initiatief in de wedstrijd over. Jamie Jacobs had al twee keer de gelijkmaker voor het intikken, maar pas de derde keer was het raak. Na een goede aanname in het strafschopgebied werkte hij de bal onder doelman Maxime Delanghe door.

Robert Mühren zorgde voor de 2-1, door tussen twee tegenstanders in de bal te controleren en koelbloedig af te ronden. De topscorer van de eerste divisie maakte er nog voor rust 3-1 van voor de Friezen en bracht zijn totaal aantal doelpunten daarmee op 20.